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12 июня, 15:34

Венгрия и Словакия не поддержат отказ от российского топлива, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия и Словакия выступят против плана по отказу от энергоносителей РФ

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Петер Сийярто. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о совместной позиции Будапешта и Братиславы по поводу предстоящего обсуждения энергетического плана ЕС. По данным Reuters, инициатива Еврокомиссии, разработанная по предложению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, предполагает полный отказ от закупок российских нефти, газа и ядерного топлива. Венгрия и Словакия считают подобные меры грубым нарушением своего суверенитета.

Сийярто подчеркнул, что энергетическая политика — это вопрос национального выбора, в который никто не вправе вмешиваться. По его словам, Будапешт не допустит, чтобы венгерские семьи платили в несколько раз больше из-за давления Брюсселя и Киева. Министр заявил, что 16 июня в Люксембурге на совещании ЕС по энергетике им предстоит «большая битва».

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Ранее Сийярто провёл телефонный разговор с вице-премьером России Александром Новаком. Стороны обсудили поставки нефти и газа в Венгрию и пришли к выводу, что они продолжаются без перебоев. Глава МИД Венгрии поблагодарил Москву за стабильность поставок.

Милена Скрипальщикова
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