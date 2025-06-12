Венгрия и Словакия не поддержат отказ от российского топлива, заявил Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о совместной позиции Будапешта и Братиславы по поводу предстоящего обсуждения энергетического плана ЕС. По данным Reuters, инициатива Еврокомиссии, разработанная по предложению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, предполагает полный отказ от закупок российских нефти, газа и ядерного топлива. Венгрия и Словакия считают подобные меры грубым нарушением своего суверенитета.

Сийярто подчеркнул, что энергетическая политика — это вопрос национального выбора, в который никто не вправе вмешиваться. По его словам, Будапешт не допустит, чтобы венгерские семьи платили в несколько раз больше из-за давления Брюсселя и Киева. Министр заявил, что 16 июня в Люксембурге на совещании ЕС по энергетике им предстоит «большая битва».