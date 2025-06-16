Европа отложила отказ от российского ядерного топлива

Еврокомиссия отложила обнародование предложений о запрете импорта ядерного топлива из России в страны ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, находясь на встрече министров энергетики ЕС в Люксембурге.

Он отметил, что 17 июня будет представлен план полного запрета на поставки российского газа в Европейский Союз, однако информация о запрете ядерного топлива появится позже.

«Это также произойдёт, но позднее, на первом этапе мы сфокусируемся на газе», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Йоргенсена, вопрос ядерного топлива требует более тщательного подхода, так как необходимо обеспечить надёжные поставки для стран ЕС. Хотя чиновник не уточнил, когда именно Еврокомиссия может представить предложения по запрету ядерного топлива, он заверил, что работа будет проводиться «как можно быстрее».

«Ситуация вокруг ядерного топлива сложна, поскольку мы должны быть полностью уверены, что мы не поставим страны ЕС в ситуацию, когда у них не будет надёжных поставок», — заявил он

Согласно данным Евростата, Россия поставляет в ЕС 38% обогащенного урана.