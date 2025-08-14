Разъярённая Венгрия выдвинула Украине требование после удара по нефтепроводу «Дружба»
Главу МИД Венгрии Сийярто возмутил удар ВСУ по нефтепроводу Дружба под Брянском
Венгрия заявила о возмутительном ударе ВСУ по объекту на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Украина таким образом вредит Будапешту, возмутился глава МИД европейского государства Петер Сийярто.
«Украина совершила атаку с использованием дронов по критически важному распределительному узлу нефтепровода «Дружба» в Брянской области России. Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба», который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — негодует министр иностранных дел.
Сийярто напомнил Киеву, что европейская страна обеспечивает Украину электроэнергией, без которой энергобезопасность Незалежной окажется «в крайне уязвимом положении». В связи с этим Будапешт настоятельно рекомендует киевским коллегам прекратить подобные атаки на «Дружбу» и уважать «жизненно важные интересы» своего полезного соседа.
ВСУ не первый раз целятся в нефтепровод «Дружба». В марте поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского беспилотника на измерительную станцию в Брянской области. Будапешт расценил произошедшее как нападение на суверенитет Венгрии и предупредил Киев о последствиях.