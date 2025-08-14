Разъярённая Венгрия выдвинула Украине требование после удара по нефтепроводу «Дружба»

Венгрия заявила о возмутительном ударе ВСУ по объекту на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. Украина таким образом вредит Будапешту, возмутился глава МИД европейского государства Петер Сийярто.

«Украина совершила атаку с использованием дронов по критически важному распределительному узлу нефтепровода «Дружба» в Брянской области России. Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод «Дружба», который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — негодует министр иностранных дел.