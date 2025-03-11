«Нападение на суверенитет»: Венгрия в бешенстве из-за атаки украинского БПЛА на нефтепровод «Дружба»

Поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены 11 марта из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Он добавил, что Венгрия расценивает атаку Украины на критическую инфраструктуру для энергоснабжения страны как нападение на свой суверенитет, и предупредил Киев о последствиях.