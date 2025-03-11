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11 марта, 13:41

«Нападение на суверенитет»: Венгрия в бешенстве из-за атаки украинского БПЛА на нефтепровод «Дружба»

Сийярто: Поставки нефти в Венгрию прерваны из-за БПЛА на нефтепровод «Дружба»

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото © Максим Константинов/ТАСС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото © Максим Константинов/ТАСС

Поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены 11 марта из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

Он добавил, что Венгрия расценивает атаку Украины на критическую инфраструктуру для энергоснабжения страны как нападение на свой суверенитет, и предупредил Киев о последствиях.

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Напомним, что Вооружённые силы Украины регулярно наносят удары по распределительной станции нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Брянской области. В феврале объект был атакован двумя ракетами американского производства, а в январе над станцией запустили целый рой украинских дронов со взрывчаткой.

Марина Фещенко
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