МИД Украины по-хамски ответил Венгрии на претензии из-за обстрела нефтепровода

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление венгерского коллеги Петера Сийярто относительно обстрела нефтепровода «Дружба». Он заявил, что отныне все претензии Венгрии стоит отправлять в Россию.

«Теперь вы можете направлять свои жалобы — и угрозы — вашим друзьям в Москве», — написал Сибига в социальной сети X в ответ на пост Сийярто.

Напомним, что сегодня Венгрия осудила украинский удар по распределительному узлу на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. По словам Сийярто, критически важный объект атаковали ВСУ. Он также отметил, что российская сторона начала ремонт трубопровода, однако точные сроки завершения работ остаются неизвестными.