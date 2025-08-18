МИД Украины по-хамски ответил Венгрии на претензии из-за обстрела нефтепровода
Сибига посоветовал Венгрии отправлять жалобы по обстрелу нефтепровода в Москву
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление венгерского коллеги Петера Сийярто относительно обстрела нефтепровода «Дружба». Он заявил, что отныне все претензии Венгрии стоит отправлять в Россию.
«Теперь вы можете направлять свои жалобы — и угрозы — вашим друзьям в Москве», — написал Сибига в социальной сети X в ответ на пост Сийярто.
Напомним, что сегодня Венгрия осудила украинский удар по распределительному узлу на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области. По словам Сийярто, критически важный объект атаковали ВСУ. Он также отметил, что российская сторона начала ремонт трубопровода, однако точные сроки завершения работ остаются неизвестными.
Нефтепровод «Дружба» остаётся ключевым маршрутом экспорта российской нефти, несмотря на санкции. Построенный в 1960-х, он поставляет нефть в Европу и Азию, пропуская до 1 млн баррелей в сутки. После 2022 года потоки сократились, но система адаптировалась, перенаправив часть поставок в Китай.