Захарова: После удара по нефтепроводу «Дружба» Украина уже не остановится
Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале атаку Украины на нефтепровод «Дружба», ведущий в Венгрию. По её словам, Москва предупреждала о возможных последствиях действий киевского режима.
«В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками чёрную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем», — написала она.
Она отметила, что Россия неоднократно предупреждала «идеологов вскармливания киевского режима» о том, что действия Украины представляют угрозу для безопасности в разных регионах мира.
Нефтепровод «Дружба» — крупнейшая система трубопроводов, транспортирующая российскую нефть в Европу, включая Венгрию. Проходя через Беларусь и Украину, она обеспечивает стабильные поставки нефти на НПЗ Венгрии, такие как завод в Сазхаломбатте. Ежегодно Венгрия получает около 4-5 млн тонн нефти, что покрывает значительную часть её энергетических потребностей. Несмотря на геополитические сложности, поставки по «Дружбе» остаются ключевым элементом энергобезопасности Венгрии.
ВСУ не первый раз целятся в нефтепровод «Дружба». В марте поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского беспилотника на измерительную станцию в Брянской области. Будапешт расценил произошедшее как нападение на суверенитет Венгрии и предупредил Киев о последствиях.