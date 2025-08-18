Встреча Путина и Трампа
18 августа, 09:53

«Россия предупреждала»: Захарова отреагировала на удар ВСУ по «Дружбе»

Захарова: После удара по нефтепроводу «Дружба» Украина уже не остановится

Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале атаку Украины на нефтепровод «Дружба», ведущий в Венгрию. По её словам, Москва предупреждала о возможных последствиях действий киевского режима.

«В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками чёрную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем», — написала она.

Она отметила, что Россия неоднократно предупреждала «идеологов вскармливания киевского режима» о том, что действия Украины представляют угрозу для безопасности в разных регионах мира.

Нефтепровод «Дружба» — крупнейшая система трубопроводов, транспортирующая российскую нефть в Европу, включая Венгрию. Проходя через Беларусь и Украину, она обеспечивает стабильные поставки нефти на НПЗ Венгрии, такие как завод в Сазхаломбатте. Ежегодно Венгрия получает около 4-5 млн тонн нефти, что покрывает значительную часть её энергетических потребностей. Несмотря на геополитические сложности, поставки по «Дружбе» остаются ключевым элементом энергобезопасности Венгрии.

Разъярённая Венгрия выдвинула Украине требование после удара по нефтепроводу «Дружба»

ВСУ не первый раз целятся в нефтепровод «Дружба». В марте поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского беспилотника на измерительную станцию в Брянской области. Будапешт расценил произошедшее как нападение на суверенитет Венгрии и предупредил Киев о последствиях.

Милена Скрипальщикова
