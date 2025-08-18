Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале атаку Украины на нефтепровод «Дружба», ведущий в Венгрию. По её словам, Москва предупреждала о возможных последствиях действий киевского режима.

«В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками чёрную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем», — написала она.

Она отметила, что Россия неоднократно предупреждала «идеологов вскармливания киевского режима» о том, что действия Украины представляют угрозу для безопасности в разных регионах мира.