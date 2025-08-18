В МИД Венгрии ответили на хамский выпад Украины относительно поставок нефти
Глава МИД Венгрии Сийярто поставил на место Сибигу после слов о поставках нефти
Петер Сийярто. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отреагировал на слова своего украинского коллеги Андрея Сибиги о том, что Будапешту следует предъявлять претензии Москве из-за остановки поставок нефти из России. В ответ он напомнил, кто несёт ответственность за текущее положение дел.
«Дело в том, что это Украина атаковала трубопровод, который поставляет нефть в Венгрию», — отметил Сийярто.
Он напомнил, что Россия десятилетиями обеспечивала стабильные поставки нефти по трубопроводу «Дружба», тогда как украинские атаки на инфраструктуру нарушают энергетическую безопасность Венгрии. Сийярто обратил внимание на двойственность позиции Киева, указав, что Украина сама зависит от венгерских поставок электроэнергии.
Ранее сегодня Будапешт обвинил Украину в ударе по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, из-за чего поставки из России остановились. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто, не уточнив подробности, где был удар. В ответ Сибига в саркастической форме предложил венграм «жаловаться московским друзьям».