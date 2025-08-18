Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто отреагировал на слова своего украинского коллеги Андрея Сибиги о том, что Будапешту следует предъявлять претензии Москве из-за остановки поставок нефти из России. В ответ он напомнил, кто несёт ответственность за текущее положение дел.

«Дело в том, что это Украина атаковала трубопровод, который поставляет нефть в Венгрию», — отметил Сийярто.

Он напомнил, что Россия десятилетиями обеспечивала стабильные поставки нефти по трубопроводу «Дружба», тогда как украинские атаки на инфраструктуру нарушают энергетическую безопасность Венгрии. Сийярто обратил внимание на двойственность позиции Киева, указав, что Украина сама зависит от венгерских поставок электроэнергии.