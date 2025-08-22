Мессенджер MAX
22 августа, 06:12

Поставки нефти в Венгрию приостановлены из-за второй за неделю атаки на «Дружбу»

Сийярто: Поставки нефти из РФ в Венгрию по Дружбе приостановлены после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Ключевой канал для поставок российской нефти в Европу — нефтепровод «Дружба», вновь оказался под ударом ВСУ, оставив Венгрию без жизненно важных энергоресурсов. Об этом в резком тоне заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обвинив Киев в намерении втянуть Будапешт в эпицентр военного противостояния.

В своём обращении в соцсети Сийярто сообщил о новом нападении на инфраструктуру «Дружбы» в районе российско-белорусской границы. Это уже третье по счёту нападение за последнее время, которое снова парализовало поставки нефти в Венгрию. Министр назвал эти действия прямой атакой на энергетическую независимость страны и циничной попыткой Киева дестабилизировать ситуацию, подталкивая Венгрию к активному участию в конфликте. Сийярто твёрдо заверил, что Будапешт не поддастся на провокации, продолжая отстаивать мир и национальные приоритеты.

Российская сторона заявление пока не комментировала.

На этой неделе украинские войска уже наносили удары по объектам нефтепровода с использованием беспилотников, что вызвало двухдневный сбой в поставках и вынудило российскую сторону проводить срочные восстановительные работы. Сийярто вёл переговоры с первым заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, чтобы оперативно решить кризис. Венгрия выразила крайнее возмущение действиями Киева, охарактеризовав их как «категорически неприемлемые». В ответ Будапешт также недвусмысленно намекнул на возможность ограничения поставок электроэнергии в Украину, подчёркивая решимость защищать свои интересы.

