Ключевой канал для поставок российской нефти в Европу — нефтепровод «Дружба», вновь оказался под ударом ВСУ, оставив Венгрию без жизненно важных энергоресурсов. Об этом в резком тоне заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, обвинив Киев в намерении втянуть Будапешт в эпицентр военного противостояния.

В своём обращении в соцсети Сийярто сообщил о новом нападении на инфраструктуру «Дружбы» в районе российско-белорусской границы. Это уже третье по счёту нападение за последнее время, которое снова парализовало поставки нефти в Венгрию. Министр назвал эти действия прямой атакой на энергетическую независимость страны и циничной попыткой Киева дестабилизировать ситуацию, подталкивая Венгрию к активному участию в конфликте. Сийярто твёрдо заверил, что Будапешт не поддастся на провокации, продолжая отстаивать мир и национальные приоритеты.

Российская сторона заявление пока не комментировала.