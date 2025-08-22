Трамп признался, что не хочет присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет присутствовать на переговорах президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Посмотрим, смогут ли Путин и Зеленский работать вместе. Они как масло и уксус — не слишком хорошо ладят, по понятным причинам. А там посмотрим, нужно ли мне самому там присутствовать», — заявил глава Белого дома.
По словам Трампа, он предпочёл бы, чтобы «Путин и Зеленский встретились и посмотрели, смогут ли они работать вместе».
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована, однако президент РФ будет к ней готов, когда для этого появится повестка.
Напомним, после саммита в Вашингтоне 18 августа Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским. Потом республиканец подтвердил, подготовка идёт полным ходом. Минск и Будапешт уже выразили готовность организовать саммит.