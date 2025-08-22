Лавров рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.
По его словам, российский президент готов к переговорам, но только тогда, когда появится предметная повестка.
«Встреча не запланирована… Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова», — отметил министр.
Напомним, после саммита в Вашингтоне 18 августа Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским. Потом хозяин Овального кабинета подтвердил, подготовка идёт полным ходом. Белоруссия и Венгрия уже выразили готовность организовать саммит.