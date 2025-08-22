Лавров рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

По его словам, российский президент готов к переговорам, но только тогда, когда появится предметная повестка.