22 августа, 11:59

Лавров рассказал о готовности Путина встретиться с Зеленским

Лавров: Встреча Путина и Зеленского пока не запланирована

Обложка © Life.ru

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока не запланирована. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC.

По его словам, российский президент готов к переговорам, но только тогда, когда появится предметная повестка.

«Встреча не запланирована… Путин готов встретиться с Зеленским, когда будет готова повестка дня для саммита, и эта повестка дня совсем не готова», — отметил министр.

Трамп отстранится от переговоров по Украине до встречи Путина и Зеленского

Напомним, после саммита в Вашингтоне 18 августа Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским. Потом хозяин Овального кабинета подтвердил, подготовка идёт полным ходом. Белоруссия и Венгрия уже выразили готовность организовать саммит.

