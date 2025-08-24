Мессенджер MAX
24 августа, 13:36

«Не для чужих ушей»: Опубликованы кадры тайного разговора Путина и Трампа на Аляске

Появилось новое видео кулуарной беседы Путина и Трампа на Аляске

Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House

Появились кадры кулуарной беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите на Аляске. Разговор лидеров проходил тет-а-тет сразу после пресс-конференции. Кадры опубликовал в своём Telegram-канале журналист «России 1», автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Новые кадры появились из кулуарной беседы Путина и Трампа на саммите в Аляске. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Разговор настолько не для чужих ушей, что даже переводчику приходится прислушиваться, наклоняться, чтобы всё четко разобрать», — отметил он.

На кадрах видно, как президенты пожимают друг другу руки и не спешат расходиться после совместного выхода к прессе. Рядом с ними находился только переводчик российского лидера. Содержание разговора остаётся неизвестным.

Депутат Верховной рады назвал возможные сроки встречи Путина и Зеленского
Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в формате «три на три». Позже Дональд Трамп показал в Белом доме фотографию с саммита, на которой он запечатлён вместе с Владимиром Путиным.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
