«Не для чужих ушей»: Опубликованы кадры тайного разговора Путина и Трампа на Аляске

Появились кадры кулуарной беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите на Аляске. Разговор лидеров проходил тет-а-тет сразу после пресс-конференции. Кадры опубликовал в своём Telegram-канале журналист «России 1», автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Новые кадры появились из кулуарной беседы Путина и Трампа на саммите в Аляске. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Разговор настолько не для чужих ушей, что даже переводчику приходится прислушиваться, наклоняться, чтобы всё четко разобрать», — отметил он.