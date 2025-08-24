«Не для чужих ушей»: Опубликованы кадры тайного разговора Путина и Трампа на Аляске
Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / The White House
Появились кадры кулуарной беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите на Аляске. Разговор лидеров проходил тет-а-тет сразу после пресс-конференции. Кадры опубликовал в своём Telegram-канале журналист «России 1», автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
Новые кадры появились из кулуарной беседы Путина и Трампа на саммите в Аляске. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Разговор настолько не для чужих ушей, что даже переводчику приходится прислушиваться, наклоняться, чтобы всё четко разобрать», — отметил он.
На кадрах видно, как президенты пожимают друг другу руки и не спешат расходиться после совместного выхода к прессе. Рядом с ними находился только переводчик российского лидера. Содержание разговора остаётся неизвестным.