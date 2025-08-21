Депутат Верховной рады назвал возможные сроки встречи Путина и Зеленского

После недавних встреч на Аляске и в Вашингтоне вероятность проведения переговоров между президентами России, США и Владимиром Зеленским заметно возросла. Об этом заявил член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, слова которого приводит агентство УНИАН.

По его мнению, формат трёхсторонних переговоров с участием главы РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Зеленского — наиболее перспективный вариант для достижения прогресса.

«А ещё, наверное, самый идеальный вариант, чтобы и с участием наших европейских партнёров, лидеров европейских стран», — мечтал украинский депутат.

Вениславский выразил надежду, что такая встреча состоится уже в ближайшие десять дней, то есть до конца августа. Главной целью переговоров станет поиск путей прекращения боевых действий и выработка взаимоприемлемых условий для всех сторон.