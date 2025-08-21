Депутат Верховной рады назвал возможные сроки встречи Путина и Зеленского
Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Review News
После недавних встреч на Аляске и в Вашингтоне вероятность проведения переговоров между президентами России, США и Владимиром Зеленским заметно возросла. Об этом заявил член Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, слова которого приводит агентство УНИАН.
По его мнению, формат трёхсторонних переговоров с участием главы РФ Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Зеленского — наиболее перспективный вариант для достижения прогресса.
«А ещё, наверное, самый идеальный вариант, чтобы и с участием наших европейских партнёров, лидеров европейских стран», — мечтал украинский депутат.
Вениславский выразил надежду, что такая встреча состоится уже в ближайшие десять дней, то есть до конца августа. Главной целью переговоров станет поиск путей прекращения боевых действий и выработка взаимоприемлемых условий для всех сторон.
Депутат подчеркнул, что после установления режима тишины начнётся обсуждение деталей — что приемлемо для Украины и что нужно Путину. Этот диалог может заложить основу для дальнейших шагов к урегулированию конфликта и стабильности в регионе.
Ранее глава США заявил, что двухсторонняя встреча между Путиным и Зеленским находится на этапе подготовки. В Госдепе считают, что это произойдёт в ближайшие недели. Из Венгрии пришло предложение организовать переговоры в Будапеште. Польский премьер Туск недавно сказал, что это не самый лучший вариант, поскольку он ассоциируется с геополитическим провалом.