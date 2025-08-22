Мессенджер MAX
22 августа, 18:31

«Очень хорошо получился»: Трамп похвастался снимком с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой он запечатлён рядом с президентом России Владимром Путиным. Это произошло на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп показал журналистам своё фото с Путиным во время встречи на Аляске. Видео © X / Clashreport

«Думаю это очень хорошая фотография. Я нормально получился, а он очень хорошо», — сказал Трамп, показывая фотографию журналистам.

Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине в течение двух недель

Также Трамп заявил, что может пригласить Владимира Путина на ЧМ-2026 по футболу в Соединённые Штаты. Кроме того, в ближайшие две недели республиканец ожидает прояснения ситуации вокруг Украины, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация. Он также заявил, что его «ничего не радует» в конфликте.

Обложка © X / Clashreport

