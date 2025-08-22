Мессенджер MAX
22 августа, 18:21

Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине в течение двух недель

Трамп допустил, что через две недели введёт санкции из-за ситуации на Украине

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что через две недели может принять решение о введении санкций и пошлин или не предпринять вообще никаких действий по ситуации на Украине. Об этом республиканец заявил в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Президента США попросили прокомментировать свои слова о готовности Вашингтона через две недели изменить позицию относительно России и украинского конфликта. Трамп заявил, что примет решение по дальнейшим действиям.

«Это будет очень важное решение о том, будут ли это крупные санкции, или крупные пошлины, или и то, и другое, или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка», — подчеркнул хозяин Белого дома.

Трамп заявил, что может позвать Путина на ЧМ-2026 в США
Трамп заявил, что может позвать Путина на ЧМ-2026 в США

До этого Дональд Трамп заявил, что украинская сторона будет вынуждена заключить мирное соглашение на условиях России. При этом президент США выразил сомнения в результативности потенциальной двусторонней встречи российского президента Владимира Путина и Владимира Зеленского. В то же время он не исключил, что сам присоединится к переговорному процессу.

