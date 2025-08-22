Стало известно о намерении Трампа принять российские требования по Украине

Президент США Дональд Трамп убеждён, что Украине придётся пойти на сделку по урегулированию конфликта на условиях России. Как пишет Politico, американский лидер уверен, что Киев примет большую часть требований Москвы.

«Трамп, продолжил высокопоставленный чиновник, считает, что Украине придётся принять сделку, в основном на условиях России, чтобы положить конец боевым действиям», — указано в материалах издания.

Согласно источнику, любое окончательное урегулирование конфликта потребует от Украины существенных компромиссов в пользу России. Издание полагает, что это отражает скептическое отношение Трампа к текущей поддержке Украины и его стремление к дипломатическому решению.

Также, по данным издания, американский лидер не намерен оказывать давление на российскую сторону. Причиной тому служит убеждение Трампа о наличии большого количества рычагов на Украину и Европу.