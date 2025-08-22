«Играет с огнём»: Зеленского предупредили о гневе Трампа из-за ударов ВСУ по «Дружбе»
Президент США Дональд Трамп направил предупреждение Владимиру Зеленскому, и теперь он рискует столкнуться с последствиями атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». Такое мнение в соцсети Х выразил директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто.
«Трамп послал недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар беспилотника ВСУ по нефтепроводу вновь остановил поставки в нашу страну. Это систематическая провокация Украины в адрес Венгрии — страны, которая, пожалуй, является самым надёжным союзником США в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнём», — подчеркнул эксперт.
Ранее Трамп в ответном письме венгерскому премьеру Виктору Орбану заявил, что он «очень зол» из-за ударов ВСУ по нефтепроводу.