22 августа, 13:54

«Играет с огнём»: Зеленского предупредили о гневе Трампа из-за ударов ВСУ по «Дружбе»

Санто: Зеленский получил от Трампа предупреждение после ударов ВСУ по Дружбе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Президент США Дональд Трамп направил предупреждение Владимиру Зеленскому, и теперь он рискует столкнуться с последствиями атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». Такое мнение в соцсети Х выразил директор Центра фундаментальных прав Венгрии Миклош Санто.

«Трамп послал недвусмысленное предупреждение. Сегодня очередной удар беспилотника ВСУ по нефтепроводу вновь остановил поставки в нашу страну. Это систематическая провокация Украины в адрес Венгрии — страны, которая, пожалуй, является самым надёжным союзником США в Европе на данный момент. Зеленский играет с огнём», — подчеркнул эксперт.

Ранее Трамп в ответном письме венгерскому премьеру Виктору Орбану заявил, что он «очень зол» из-за ударов ВСУ по нефтепроводу.

«Телёнок двух маток сосёт»: Политолог объяснил, почему Венгрия не ответит на удары Киева по «Дружбе»
Напомним, 22 августа стало известно о втором за неделю ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». В этой связи без газа остались Словакия и Венгрия.

