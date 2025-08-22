«Телёнок двух маток сосёт»: Политолог объяснил, почему Венгрия не ответит на удары Киева по «Дружбе»
Политолог Евгений Минченко заявил, что Венгрия ограничится лишь дипломатическими заявлениями в ответ на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» и не предпримет реальных ответных мер. Своё мнение эксперт высказал в комментарии для «Постньюс».
По мнению эксперта, Венгрия исчерпала свои возможности влиять на Киев, так как уже задействовала главный рычаг – блокирование финансовой помощи ЕС Украине. Будапешт, используя эту блокировку как средство давления, стремится добиться уступок от Брюсселя. Как подчеркнул политолог, венгерский премьер Виктор Орбан в данной ситуации придерживается стратегии получения выгоды из разных источников, подобно тому, как «телёнок двух маток сосёт».
«У Венгрии очень мало рычагов для давления на Украину. По этой причине Будапешт ограничится жёсткими высказываниями и со временем замнёт атаку на нефтепровод», — заявил Минченко.
На этой неделе Вооружённые силы Украины использовали дроны для атаки на нефтепровод «Дружба», что вызвало двухдневное прерывание поставок нефти и потребовало от России немедленного ремонта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил действия Киева, заявив, что Украина пытается вовлечь Венгрию в конфликт и наносит удар по её энергетической безопасности. Он указал, что это уже третья подобная атака, из-за которой Венгрия лишилась поставок. Сегодня Словакия подтвердила новый удар украинских сил по «Дружбе» вблизи белорусской границы.