«Телёнок двух маток сосёт»: Политолог объяснил, почему Венгрия не ответит на удары Киева по «Дружбе»

Политолог Евгений Минченко заявил, что Венгрия ограничится лишь дипломатическими заявлениями в ответ на удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» и не предпримет реальных ответных мер. Своё мнение эксперт высказал в комментарии для «Постньюс».

«У Венгрии очень мало рычагов для давления на Украину. По этой причине Будапешт ограничится жёсткими высказываниями и со временем замнёт атаку на нефтепровод», — заявил Минченко.

На этой неделе Вооружённые силы Украины использовали дроны для атаки на нефтепровод «Дружба», что вызвало двухдневное прерывание поставок нефти и потребовало от России немедленного ремонта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто осудил действия Киева, заявив, что Украина пытается вовлечь Венгрию в конфликт и наносит удар по её энергетической безопасности. Он указал, что это уже третья подобная атака, из-за которой Венгрия лишилась поставок. Сегодня Словакия подтвердила новый удар украинских сил по «Дружбе» вблизи белорусской границы.