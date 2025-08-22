Венгрия и Словакия призвали защитить нефтепровод «Дружба» от Украины

Венгрия и Словакия призвали Европейскую комиссию заставить Украину прекратить атаки на нефтепровод «Дружба». Об этом говорится в письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара, направленном в Брюссель. Они сообщили, что в результате нового удара ВСУ поставки российской нефти в Венгрию и Словакию могут быть приостановлены минимум на пять дней.

«Без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран (нефтью) просто невозможно», — отметили министры.

Главы внешнеполитических ведомств призвали ЕК принять меры против Украины, чтобы заставить её прекратить нападения на критически важную инфраструктуру. Обращение было направлено в связи с очередным нападением ВСУ на объекты нефтепровода в ночь на 22 августа.