22 августа, 10:03

Венгрия и Словакия призвали защитить нефтепровод «Дружба» от Украины

Венгрия и Словакия требуют от ЕК остановить удары Киева по нефтепроводу Дружба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ded pixto

Венгрия и Словакия призвали Европейскую комиссию заставить Украину прекратить атаки на нефтепровод «Дружба». Об этом говорится в письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара, направленном в Брюссель. Они сообщили, что в результате нового удара ВСУ поставки российской нефти в Венгрию и Словакию могут быть приостановлены минимум на пять дней.

«Без этого трубопровода безопасное снабжение наших стран (нефтью) просто невозможно», — отметили министры.

Главы внешнеполитических ведомств призвали ЕК принять меры против Украины, чтобы заставить её прекратить нападения на критически важную инфраструктуру. Обращение было направлено в связи с очередным нападением ВСУ на объекты нефтепровода в ночь на 22 августа.

Напомним, на этой неделе ВСУ атаковали нефтепровод «Дружба» с помощью дронов, что привело к двухдневному сбою поставок нефти и заставило Россию срочно восстанавливать объект. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил Киев, обвинив его в попытке втянуть Будапешт в конфликт и назвав удары атакой на энергобезопасность страны. Он отметил, что это уже третья атака на нефтепровод за последнее время, из-за чего Венгрия осталась без поставок. Сегодня Словакия сообщила о новом ударе ВСУ по «Дружбе» у границы с Белоруссией.

Анастасия Никонорова
