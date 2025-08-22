Появилось фото гневного письма Трампа после удара ВСУ по «Дружбе»

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан разместил на своей странице в соцсетях фотографию письма американского лидера Дональда Трампа главе правительства Венгрии Виктору Орбану. Документ представляет собой рукописный ответ на послание венгров относительно атаки украинских сил на трубопровод «Дружба».

Ответ Дональда Трампа на письме Виктора Орбана. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Orbán Viktor

«Виктор [Орбан], мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого», — указано в письме.