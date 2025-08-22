Мессенджер MAX
22 августа, 13:33
4488

Появилось фото гневного письма Трампа после удара ВСУ по «Дружбе»

Советник Орбана опубликовал фото ответа Трампа на удар по нефтепроводу Дружба

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoibo

Советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан разместил на своей странице в соцсетях фотографию письма американского лидера Дональда Трампа главе правительства Венгрии Виктору Орбану. Документ представляет собой рукописный ответ на послание венгров относительно атаки украинских сил на трубопровод «Дружба».

Ответ Дональда Трампа на письме Виктора Орбана. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Orbán Viktor

«Виктор [Орбан], мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол из-за этого», указано в письме.

Напомним, 22 августа стало известно о втором за неделю ударе ВСУ по нефтепроводу «Дружба». В этой связи без газа остались Словакия и Венгрия.

Полина Никифорова
