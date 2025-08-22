Трамп скептически отнёсся к перспективам результативности встречи Путина и Зеленского
Трамп: Встреча Путина и Зеленского может не привести к какому-либо результату
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Американский лидер Дональд Трамп скептически оценил перспективы потенциальной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он отметил, что готов рассмотреть возможность присоединения к переговорам.
«Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет. [Говорят], вы должны быть там. Может, это правда, а может, и нет», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.