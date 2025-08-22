Мессенджер MAX
Трамп скептически отнёсся к перспективам результативности встречи Путина и Зеленского

Трамп: Встреча Путина и Зеленского может не привести к какому-либо результату

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Американский лидер Дональд Трамп скептически оценил перспективы потенциальной встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. При этом он отметил, что готов рассмотреть возможность присоединения к переговорам.

«Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет. [Говорят], вы должны быть там. Может, это правда, а может, и нет», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Генератор случайных фраз»: В Госдуме усомнились в смене подхода Трампа к украинскому конфликту

Также Трамп заявил, что рассчитывает в течение двух недель определить, в каком направлении развиваются события вокруг Украины. Вместе с тем он отметил, что может пригласить Владимира Путина на ЧМ-2026 по футболу в Соединённые Штаты.

