Трамп установил для себя двухнедельный срок для оценки ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает прояснения ситуации вокруг Украины в ближайшие две недели. В ходе пресс-конференции в Белом доме он также заявил, что его «ничего не радует» в конфликте.

«Меня ничего не радует. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.