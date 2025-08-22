Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
22 августа, 17:55

Трамп установил для себя двухнедельный срок для оценки ситуации на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает прояснения ситуации вокруг Украины в ближайшие две недели. В ходе пресс-конференции в Белом доме он также заявил, что его «ничего не радует» в конфликте.

«Меня ничего не радует. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

«Генератор случайных фраз»: В Госдуме усомнились в смене подхода Трампа к украинскому конфликту
Также Трамп заявил, что может пригласить Владимира Путина на ЧМ-2026 по футболу в Соединённые Штаты. Вместе с тем республиканец показал свою совместную с российским лидером фотографию.

Наталья Демьянова
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
