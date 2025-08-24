Лавров объяснил своё появление в свитере с надписью «СССР»
Сергей Лавров в свитере с надписью «СССР». Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал исчерпывающее объяснение своего символического выбора одежды во время визита на Аляску для участия в саммите лидеров России и США. Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал свой свитер с надписью «СССР», привлекший внимание международных СМИ.
«Что касается СССР. Если не помнишь своих корней, если нет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви, друзьях, то едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности», — подчеркнул Лавров, объясняя свой выбор не как политический месседж, а как личное отношение к историческому прошлому.
Министр особо отметил, что его внешний вид не следует трактовать как сигнал о намерениях России восстановить Советский Союз. Лавров согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что сожалеть о распаде СССР должны все, кто родился в Советском Союзе. По мнению министра, те, кто не испытывает грусти по этому поводу, лишены сердца, а те, кто хочет вернуть СССР, — разума.
Напомним, что визит Лаврова на Аляску ознаменовался тем, что журналисты в аэропорту обратили внимание на его белое худи с надписью «СССР», когда министр направлялся к своему кортежу. Позже Путин в шутку назвал Лаврова «империалистом» из-за его выбора одежды.