Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров дал исчерпывающее объяснение своего символического выбора одежды во время визита на Аляску для участия в саммите лидеров России и США. Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал свой свитер с надписью «СССР», привлекший внимание международных СМИ.

«Что касается СССР. Если не помнишь своих корней, если нет ностальгических воспоминаний о детстве, юности, первой любви, друзьях, то едва ли ты на самом деле представляешь человечество и человеческие ценности», — подчеркнул Лавров, объясняя свой выбор не как политический месседж, а как личное отношение к историческому прошлому.