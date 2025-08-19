Лавров рассказал, как в США отреагировали на его свитер с символикой СССР

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что его свитер с надписью «СССР» на саммите в Аляске оценили американские коллеги.

«Без истерик, просто сказали, что понравилась рубашка, как выразился Марко Рубио», — отметил министр в интервью «России-24».

По словам Лаврова, ажиотаж вокруг его одежды надуман.