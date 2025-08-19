Лавров рассказал, как в США отреагировали на его свитер с символикой СССР
Обложка © Life.ru
Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что его свитер с надписью «СССР» на саммите в Аляске оценили американские коллеги.
«Без истерик, просто сказали, что понравилась рубашка, как выразился Марко Рубио», — отметил министр в интервью «России-24».
По словам Лаврова, ажиотаж вокруг его одежды надуман.
«Советская символика — это часть нашей истории, нашей Родины. В этом нет ничего зазорного», — уверен он.
Напомним, появление Сергея Лаврова на Аляске в белом худи с надписью «СССР» привлекло внимание журналистов в аэропорту, когда министр направлялся к кортежу. А позже Владимир Путин пошутил над министром из-за его внешнего вида, окрестив Лаврова «империалистом».