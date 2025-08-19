Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 11:56

Лавров рассказал, как в США отреагировали на его свитер с символикой СССР

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, что его свитер с надписью «СССР» на саммите в Аляске оценили американские коллеги.

«Без истерик, просто сказали, что понравилась рубашка, как выразился Марко Рубио», — отметил министр в интервью «России-24».

По словам Лаврова, ажиотаж вокруг его одежды надуман.

«Советская символика — это часть нашей истории, нашей Родины. В этом нет ничего зазорного», — уверен он.

Стало известно, где Лавров раздобыл свитер с надписью СССР к саммиту на Аляске
Стало известно, где Лавров раздобыл свитер с надписью СССР к саммиту на Аляске

Напомним, появление Сергея Лаврова на Аляске в белом худи с надписью «СССР» привлекло внимание журналистов в аэропорту, когда министр направлялся к кортежу. А позже Владимир Путин пошутил над министром из-за его внешнего вида, окрестив Лаврова «империалистом».

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • США
  • ссср
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar