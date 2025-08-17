«Империалист»: Путин пошутил над Лавровым из-за свитера с надписью «СССР»

Во время неформального общения перед встречей с американской делегацией президент России Владимир Путин пошутил над министром иностранных дел Сергеем Лавровым, окрестив его «империалистом». Эпизод зафиксировал журналист ВГТРК Павел Зарубин, опубликовавший кадры подготовки к саммиту.

Запись показывает непринуждённую атмосферу перед началом официальных переговоров. В кадре — Путин, Лавров, Трамп, госсекретарь США Марко Рубио, помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф. В какой-то момент Рубио похвалил рубашку Лаврова, однако не ту, в которой он пребывал на встрече.

Путин назвал Лаврова перед встречей с Трампом империалистом. Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»

«Это намёк? Он вам её подарит», — поинтересовался Путин у Рубио.

Российский министр пояснил, что комплимент, вероятно, относился к его свитеру с надписью «СССР», в котором он прибыл в отель. В этот момент президент РФ, улыбаясь, указал на Лаврова пальцем и произнёс: «Он империалист».