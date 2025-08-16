«Мы были в шоке»: Создательница свитера с надписью «СССР» рассказала, как он попал к Лаврову
Сельсовет — о свитере Лаврова на Аляске: Не думали, что он наденет его на саммит
Сергей Лавров в свитере с буквами СССР. Обложка © Life.ru
Челябинский бренд «Сельсовет» оказался в полном восторге от неожиданной рекламы, которую принёс один из их свитеров. Об этом рассказала основательница марки Екатерина Варлакова.
«Мы были в полном недоумении, шоке и радости от происходящего. И испытывали гордость от того, что один из ведущих мировых дипломатов надел наш свитер на такое крупное мероприятие. Такую рекламу мы точно не ожидали», — призналась Варлакова в беседе с 360.ru.
Она уточнила, что МИД России закупил небольшую партию свитеров для сотрудников, и когда выбирали размеры, поняли, что один предназначен для министра. Однако они не ожидали, что Лавров решит надеть его к такому громкому событию.
Напомним, в свитере с надписью «СССР» Сергей Лавров прибыл на Аляску. Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа продолжались около трёх часов в различных форматах — от личной беседы в лимузине до обсуждения в расширенном составе. Российский лидер пригласил американского коллегу с визитом в Москву, а Трамп отметил прогресс в переговорах, признав при этом сохраняющиеся разногласия.