«Мы были в шоке»: Создательница свитера с надписью «СССР» рассказала, как он попал к Лаврову

Челябинский бренд «Сельсовет» оказался в полном восторге от неожиданной рекламы, которую принёс один из их свитеров. Об этом рассказала основательница марки Екатерина Варлакова.

«Мы были в полном недоумении, шоке и радости от происходящего. И испытывали гордость от того, что один из ведущих мировых дипломатов надел наш свитер на такое крупное мероприятие. Такую рекламу мы точно не ожидали», — призналась Варлакова в беседе с 360.ru.

Она уточнила, что МИД России закупил небольшую партию свитеров для сотрудников, и когда выбирали размеры, поняли, что один предназначен для министра. Однако они не ожидали, что Лавров решит надеть его к такому громкому событию.