Не по плану: Поступок Путина в Анкоридже поразил журналистку Fox

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что обещанная Белым домом пресс-конференция президентов России и США прошла не по плану. Она отметила, что при успехе переговоров ожидалось совместное выступление российского лидера Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа, а при провале — речь только Трампа.