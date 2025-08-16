Встреча Путина и Трампа
16 августа, 05:16

Не по плану: Поступок Путина в Анкоридже поразил журналистку Fox

Корреспондент Fox Хайнрих удивилась, что Путин обратился к прессе первым

Владимир Путин и Дональд Трамп в Анкоридже. Обложка © X / The White House

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что обещанная Белым домом пресс-конференция президентов России и США прошла не по плану. Она отметила, что при успехе переговоров ожидалось совместное выступление российского лидера Владимира Путина и хозяина Белого дома Дональда Трампа, а при провале — речь только Трампа.

В итоге оба сценария провалились. Хайнрих добавила, что была поражена, когда Путин первым обратился к прессе на территории США.

Восстановление отношений и прогресс по Украине: О чём Путин и Трамп говорили на итоговой пресс-конференции
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на военной базе Элмендорф-Ричардсон прошла встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Главная тема — урегулирование конфликта на Украине. Переговоры длились около трех часов. Путин подчеркнул необходимость устранения причин конфликта и назвал встречу конструктивной. Трамп заявил, что «сделки пока нет», но стороны приблизились к решению, и анонсировал дальнейшие консультации с НАТО и Владимиром Зеленским. Лидеры не отвечали на вопросы СМИ.

