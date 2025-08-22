Российские ракеты поразили завод Flex в Мукачево, специализирующийся на выпуске электроники для беспилотных летательных аппаратов. В Киеве поспешили заявить, что это «чисто гражданское производство», не имеющее никакого отношения к военным действиям, и что объект якобы принадлежит Соединённым Штатам. В беседе с «Царьградом» координатор подполья Сергей Лебедев внёс ясность в эту запутанную историю.

По его словам, завод не является американским напрямую — он управляется германо-французскими структурами, но работает по лицензии США. Таким образом, Европа косвенно вовлечена в военные процессы на Украине, оставаясь формально в стороне.

«Они напрямую не хотят участвовать как бы. Они через Европу работают в войне на Украине. Но сами пока не хотят лезть», — сказал подпольщик.

По его данным, на предприятии выпускались высокоточные приборы навигации, в том числе для реактивных ударных беспилотников с большой дальностью полёта. Кроме того, там могли производиться электронные компоненты для артиллерийских систем — детали, которые напрямую связаны с военным потенциалом страны.

Удар пришёлся не только на завод — прилёты затронули и другие объекты в Мукачево, что свидетельствует о том, что регион больше не может считаться спокойным тылом. Лебедев отметил, что визг в украинских СМИ уже надвигается.

«Теперь у них там очень много криков, воплей и изжоги. Прилёт был очень хороший. По заводу, кстати. Зеленский сам хвастался, грех было по нему не ударить», — отметили в споротивлении.