21 августа, 19:28

Студент из Африки подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО

Боец с позывным Максим. Обложка © Telegram / SHOT

Студент из Того подписал контракт с ВС РФ и уехал в зону специальной военной операции. Он освоил русский язык в полевых условиях и теперь планирует посвятить жизнь службе в Армии России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Студент из Того пошёл служить на СВО. Видео © Telegram / SHOT

Модест родился в Африке, а после школы переехал в Саратов для учёбы. Полгода назад, в возрасте 25 лет, он решил подписать контракт. Во время подготовки на местах он изучил русский язык быстрее, чем в университете.

Волонтёры Народного фронта встретили Модеста во время доставки гуманитарной помощи. На боевые задания он ещё не выходил, но уже выбрал себе позывной — Максим, что созвучно с его именем. После завершения контракта солдат хочет остаться в рядах Вооружённых сил России и продолжить службу. Модесту оказалась близка русская культура, и он считает россиян гениальными людьми.

