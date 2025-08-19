Таксист по имени Уланбек отправился в зову спецоперации со стороны ВС РФ и смог взять в плен украинского бойца в натовской обуви. Он стал стрелком-помощником гранатомётчика и продолжал любить классическую литературу, несмотря на ежедневные бои. Историю Уланбека в своём Telegram-канале рассказала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.

«Когда началась СВО, Уланбек часто подвозил бойцов, обсуждал ситуацию с просто пассажирами. Думал. И решил — «Если Россия — страна, где я живу, и если я сам — мужчина, то обязан её защищать», — говорится в сообщении.

Первое боевое крещение Ули получил в Красногоровке, где шли ожесточённые бои. Там он познавал всё под обстрелами артиллерии и FPV-дронов, находя утешение в чтении книг в покинутых домах. В Желанном Втором боец ВС РФ встретил мужчину в форме, который представился бойцом 110-й бригады, как и сам Ули, но с украинской стороны. В итоге киевского солдата взяли в плен. Уланбек был готов действовать против противника даже несмотря на свой небольшой рост.

В Курахово Ули занимался доставкой продовольствия и боеприпасов бойцам, а также транспортировкой штурмовых групп. Во время одной из таких операций его атаковал дрон, сбросивший три гранаты, одна из которых упала всего в 50 сантиметрах от него. Ули сумел спастись, прикрыв голову рукой, но получил осколочное ранение. Весной боец вновь подвергся атаке в лесополосе. Он укрылся в кустах, но получил ранения в ноги и плечо. Превозмогая боль, солдат добрался до деревьев, где оказал себе первую помощь и замаскировался ветками. Его товарищи пытались его эвакуировать, но он, опасаясь за их жизни, отказался. К счастью, дроны не обнаружили Ули, и через час сослуживцы смогли оказать ему помощь.

«Раненый Ули ездил на коляске и шутил, что вот такой он — таксист, новый транспорт освоил. Теперь, наверное, вернётся в такси», — рассказала Марина Ахмедова.

Ахмедова подчеркнула, что рассказала эту историю о киргизском парне с «русской душой» не для того, чтобы повлиять на отношение к миграции, а чтобы показать, какими должны быть приезжие, если они нужны России.