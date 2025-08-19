Российские войска ударили по НПЗ, снабжавшему горючим ВСУ в Донбассе
Минобороны: ВС РФ поразили нефтеперерабатывающий завод, снабжавший ВСУ
Обложка © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российские войска в ночь на 19 августа нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал горючим украинские вооружённые формирования в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута: все назначенные объекты были поражены.
А на днях российские войска нанесли удар по крупному пункту дислокации иностранных бойцов в составе ВСУ в Черниговской области.