19 августа, 09:07

Российские войска ударили по НПЗ, снабжавшему горючим ВСУ в Донбассе

Обложка © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские войска в ночь на 19 августа нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал горючим украинские вооружённые формирования в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что цель удара достигнута: все назначенные объекты были поражены.

А на днях российские войска нанесли удар по крупному пункту дислокации иностранных бойцов в составе ВСУ в Черниговской области.

Новости СВО. ВС РФ сжимают клещи у Купянска, ВСУ отступают под Северском, Трамп прижал Зеленского на переговорах, 19 августа.
