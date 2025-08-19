Новости СВО. ВС РФ сжимают клещи у Купянска, ВСУ отступают под Северском, Трамп прижал Зеленского на переговорах, 19 августа. Оглавление Бои в ДНР: российские войска зачищают Кременские леса и наступают на Северск Российские штурмовики на трофейном М-113: троллинг ВСУ в Запорожской области Курская область: ВСУ копят силы у Рыльска, но их ротации срывают авиаудары Зеленский в Вашингтоне: Трамп отказал в помощи и пригрозил выборами Российские войска продвигаются в Харьковской области, забирают позиции у Северска, Трамп отказал Зеленскому в бесплатном оружии, пригрозил выборами и поставил Украину перед жёстким выбором — дайджест Life.ru. 18 августа, 21:07 Армия России готовится к наступлению в Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Бои в ДНР: российские войска зачищают Кременские леса и наступают на Северск

Армия России постепенно зачищает Кременские леса на севере Донецкой Народной Республики. Также на этом участке идёт наступление наших сил от Ивано-Дарьевки и Выемки. Таким образом, северный фланг Северска переходит под контроль России.

На юге ДНР войска продвинулись у Зелёного Кута и Дачного. Есть вероятность окружения подразделений ВСУ у последнего населённого пункта.

Карта СВО на 19 августа 2025 года. Армия России продвигается у Северска. Фото © divgen.ru

У Армии России есть успехи и в Харьковской области. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что подразделения ВС РФ берут в окружение Купянск, чтобы его освободить.

Российские штурмовики на трофейном М-113: троллинг ВСУ в Запорожской области

Запорожское направление всё больше вызывает панику у противника. Главком ВСУ Александр Сырский считает, что в ближайшее время здесь могут начаться активные боевые действия.

— Ситуация на фронте действительно сложная. Россия продолжает стратегическую наступательную операцию, перегруппировывает силы и концентрируется на двух ключевых направлениях. Первое — Покровское, которое остается для неё главным. Второе — Запорожское, куда противник перебрасывает части из Сумской области. Именно там ожидаются активные наступательные действия, — заявил он.

Появились кадры, как российские штурмовики передвигаются под Малой Токмачкой на американском БТР М-113, да ещё и под флагом России и США. Ранее эта машина в качестве трофея перешла во владение ВС РФ.

— Украинские СМИ и блогосфера на полном серьёзе обсуждают удачный троллинг российских бойцов, которые таким образом отреагировали на информационный фон после переговоров на Аляске. Запад, играя на самолюбии Трампа, из каждого утюга трубил о «триумфе Путина». А наши штурмовики по-хулигански подлили масла в этот огонь, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Курская область: ВСУ копят силы у Рыльска, но их ротации срывают авиаудары

В курском приграничье противник пока не предпринимает активных действий, но продолжает перебрасывать дополнительные силы. Не всегда ротации успешны. В дело вмешиваются наши военные лётчики. При этом враг копит подразделения вблизи Рыльского района. Здесь возможно наступление ВСУ.

— Акцент на Рыльском участке сделан не просто так. От украинского Глухова до Рыльска идёт асфальтированная дорога, по которой легко передвигаться. Кроме того, этот участок разрезается рекой Сейм, по которой сложнее будет удерживать оборону в случае прорыва у условного городка, — пишут авторы канала «Архангел спецназа».

Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Север» уничтожили боевую технику и скопления живой силы подразделений ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Зеленский в Вашингтоне: Трамп отказал в помощи и пригрозил выборами

Владимир Зеленский вместе с европейскими чиновниками приехал в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Этим переговорам уделяют большое внимание.

— Решающая как встреча, так и момент, в котором мы находимся. Максимальная мобилизация дипломатических усилий сегодня даёт нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины, — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Но ещё до переговоров с Трампом Зеленский додумался обозначить свою позицию, которая явно не нравится хозяину Белого дома. На встрече со спецпосланником Штатов Китом Келлогом он в очередной раз повторил, что Украина не отдаст земли. В ходе общения с Трампом для понимания, как теперь выглядит Украина, была выставлена карта, на которой отмечены территории, контролируемые Россией. Ещё недавно Зеленский уверял, что его войска ведут бои в Курской области, но, судя по карте, ВСУ там нет. После встречи глава киевского режима заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос, но на трёхсторонней встрече.

Без жалоб не обошлось. Зеленский заявил, что Киев испытывает трудности с получением вооружений из США. В ходе открытой части переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон больше не даёт Украине оружие и боеприпасы бесплатно.

— Мы больше не отдаём деньги Украине. Мы продаём оружие. Мы уже отдали 300 миллиардов долларов. Всё это делала коррумпированная администрация Байдена, — сообщил американский лидер.

Вместе с этим он припомнил Зеленскому отсутствие выборов на Украине.

— То есть во время войны нельзя проводить выборы, ты говоришь? То есть через три с половиной года, ты имеешь в виду, если у нас случится война, — спросил Трамп.

Также президент США заявил, что Украина не станет членом НАТО, но получит гарантии безопасности. Целью же договорённостей является длительный мир.

— У меня есть ощущение, что вы и президент Путин сможете что-то согласовать. Так что я надеюсь, что у нас будет хорошая встреча. Если у нас получится провести хорошую встречу, я организую встречу с президентом Путиным. И если хотите, я сам приму участие в этой встрече. Не то чтобы я очень хотел это делать, но я это сделаю, потому что мы хотим спасти множество жизней, — сказал Трамп на встрече с европейскими лидерами и Зеленским.

Хозяин Белого дома убеждён, что возможность урегулирования вооружённого конфликта станет понятна через две недели.

Авторы Даниил Черных