ВСУ скопили силы у границы Курской области перед визитом Зеленского в Белый дом

Украинские войска сосредоточились близ границы Курской области рядом с Рыльским районом, сообщают авторы проекта «Архангел спецназа». Военблогеры отмечают активное применение дронов украинской стороной, нацеленных на нарушение поставок российским военным.

«Акцент на Рыльском участке сделан не просто так. От украинского Глухова до Рыльска идёт асфальтированная дорога, по которой легко передвигаться. Кроме того, этот участок разрезается рекой Сейм, по которой сложнее будет удерживать оборону в случае прорыва у условного городка», — пишут блогеры.

Использование FPV-дронов зафиксировано даже над городом Рыльск, находящимся примерно в 30 километрах от границы. Авторы считают, что украинские военные могли установить базы для запуска дронов или увеличить радиус их действия благодаря ретрансляторам.