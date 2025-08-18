Украинские войска проводят ротацию подразделений у границы с Курской областью и перебросили колумбийских наемников в Сумскую область для восстановления утраченных позиций. Об этом сообщил ресурс «Северный ветер».

«На Тёткинском и Глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал и проводит ротацию подразделений, понесших потери в результате авиаударов ВКС РФ», — говорится в сообщении.