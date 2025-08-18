Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 06:33

Выяснилось, как ВСУ хотят восстановить позиции на Харьковщине и Сумщине

Позиции под Курском ВСУ пытаются восстановить ротацией и наёмниками Колумбии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские войска проводят ротацию подразделений у границы с Курской областью и перебросили колумбийских наемников в Сумскую область для восстановления утраченных позиций. Об этом сообщил ресурс «Северный ветер».

«На Тёткинском и Глушковском участках фронта противник активных действий не предпринимал и проводит ротацию подразделений, понесших потери в результате авиаударов ВКС РФ», — говорится в сообщении.

Командование ВСУ перебросило в Сумскую область колумбийских наемников с целью восстановить позиции, потерянные ранее. Из-за низкого уровня взаимодействия между подразделениями уже фиксировались случаи «дружественного огня».

Украинские военные по ошибке отправили бойцов на российские позиции
Украинские военные по ошибке отправили бойцов на российские позиции

Ранее сообщалось, что российская руппировка «Север» укрепила позиции в Харьковской и Сумской областях, нанеся удары по штурмовому полку и нескольким бригадам ВСУ, включая механизированные, десантные, артиллерийские и теробороны. В районе Степового и Алексеевки ВСУ временно приостановили боевые действия из-за визита главнокомандующего Александра Сырского, пока противник перегруппировывается, восстанавливает силы и пополняет штурмовые группы.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar