Регион
8 августа, 10:03

Штурмовой полк и пять бригад ВСУ не смогли остановить прорыв «‎северян» под Харьковом

Российские войска улучшили тактическое положение в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Российская группировка «Север» за неделю улучшила тактическое положение в Харьковской области. Под раздачу попало штурмовой полк и пять бригад ВСУ, сказано в сводке Минобороны России о ходе СВО за 8 августа.

В Харьковской области российские войска укрепили свои позиции, там были поражены формирования механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. А в Сумской области за это время подразделения «северян» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники танковой, трём механизированным, двум десантно-, егерской бригадам, а также двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде теробороны Украины.

«Абсолютный «kill zone»: Наши дроноводы создали для частей ВСУ зону тотального уничтожения

Ранее стало известно, что российские войска развивают наступление в Днепропетровской области. Подразделения ВС РФ успешно форсировали реку Волчья и закрепились в районе села Дачное, расширив контролируемую территорию. Кроме того, военный эксперт Юрий Подоляка допускает возможность десантной операции российских войск в районе Херсона, который в настоящее время удерживается Вооружёнными силами Украины.

Александра Мышляева
