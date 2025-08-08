Российская группировка «Север» за неделю улучшила тактическое положение в Харьковской области. Под раздачу попало штурмовой полк и пять бригад ВСУ, сказано в сводке Минобороны России о ходе СВО за 8 августа.

В Харьковской области российские войска укрепили свои позиции, там были поражены формирования механизированной, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны. А в Сумской области за это время подразделения «северян» нанесли удары по скоплениям живой силы и техники танковой, трём механизированным, двум десантно-, егерской бригадам, а также двум штурмовым полкам ВСУ и бригаде теробороны Украины.