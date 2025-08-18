Украинское командование не располагает полной картиной линии соприкосновения в Красноармейске (Покровске), из-за чего солдаты ВСУ нередко упираются в позиции российских сил. Об этом сообщил разведчик группировки «Центр» с позывным Велес.

«Всё чаще они оказываются на передовых позициях, иногда даже просто упираясь в наши, потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции», — сообщил Велес в беседе с РИА «Новости».