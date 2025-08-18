Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

18 августа, 06:10

Украинские военные по ошибке отправили бойцов на российские позиции

ВСУ потеряли линию фронта и отправляют солдат на позиции ВС РФ у Красноармейска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Украинское командование не располагает полной картиной линии соприкосновения в Красноармейске (Покровске), из-за чего солдаты ВСУ нередко упираются в позиции российских сил. Об этом сообщил разведчик группировки «Центр» с позывным Велес.

«Всё чаще они оказываются на передовых позициях, иногда даже просто упираясь в наши, потому что двигаемся, и противник, скажем так, не владея ситуацией на фронте, не понимает, где эта линия боевого соприкосновения, и заводит людей уже непосредственно на наши позиции»,сообщил Велес в беседе с РИА «Новости».

Пушилин: Армия России близка к окружению Красноармейска и Димитрова в ДНР
А ранее Пушилин заявил, что наступление российских военных на Добропольском направлении в ДНР позволило нарушить логистику Вооружённых сил Украины и ухудшить позиции противника. По его информации, Киев перебросил резервы на этот участок для сдерживания российской армии, однако ситуация остаётся под контролем ВС РФ.

Мария Любицкая
