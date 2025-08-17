Наступление российских военных на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике позволило нарушить логистику Вооружённых сил Украины (ВСУ) и ухудшить позиции противника. Об этом в Telegram-канале рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Прорыв на Добропольском направлении тоже охарактеризован сломом, по сути, логистики <...> противника, ухудшением позиций, и, по сути, разрушения фланга на этом направлении», — уточнил он.

По информации Пушилина, командование Вооружённых сил Украины было вынуждено перебрасывать на данный участок дополнительные резервы для сдерживания прорыва Армии России. Речь идёт о боевиках «Азова»*, которые навязали тяжёлые бои. Ситуация на направлении остаётся под контролем российских военных, заключил глава ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска сохраняют инициативу в боевых действиях в районе Клебан-Быкского водохранилища. Также, по словам главы ДНР, Вооружённые силы Российской Федерации добиваются успехов на Краснолиманском участке линии соприкосновения. Кроме того, Министерство обороны сообщило о взятии бойцами группировки «Запад» населённого пункта Колодези в ДНР.