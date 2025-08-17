Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на нескольких направлениях фронта в ДНР
В районе Клебан-Быкского водохранилища на территории ДНР российские войска полностью удерживают инициативу в боевых действиях. Глава региона Денис Пушилин подтвердил в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, что подразделения российской армии демонстрируют успешное продвижение на константиновском направлении после взятия Часова Яра.
«Мы видим продвижение и после освобождения Часового Яра. Мы также видим на Константиновском направлении улучшение позиции. Тоже там основной театр боевых действий в районе Клебан-Быкского водохранилища был организован, опять же нашими подразделениями. Тоже здесь все темпы противостояния и всю саму картину тоже создают наши бойцы», — отметил глава ДНР.
Также Армия России добивается успеха на Краснолиманском участке фронта, подчеркнул Пушилин.
Ранее стало известно, что под контроль российских формирований перешли два населённых пункта — Колодези и Вороное. Первый расположен на территории ДНР, второй находится в Днепропетровской области. Информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.