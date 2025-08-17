Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 10:16

Пушилин рассказал об успехах ВС РФ на нескольких направлениях фронта в ДНР

Пушилин: ВС РФ контролируют ход боёв у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

В районе Клебан-Быкского водохранилища на территории ДНР российские войска полностью удерживают инициативу в боевых действиях. Глава региона Денис Пушилин подтвердил в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, что подразделения российской армии демонстрируют успешное продвижение на константиновском направлении после взятия Часова Яра.

«Мы видим продвижение и после освобождения Часового Яра. Мы также видим на Константиновском направлении улучшение позиции. Тоже там основной театр боевых действий в районе Клебан-Быкского водохранилища был организован, опять же нашими подразделениями. Тоже здесь все темпы противостояния и всю саму картину тоже создают наши бойцы»,отметил глава ДНР.

Также Армия России добивается успеха на Краснолиманском участке фронта, подчеркнул Пушилин.

Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ под Сумами
Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ под Сумами

Ранее стало известно, что под контроль российских формирований перешли два населённых пункта — Колодези и Вороное. Первый расположен на территории ДНР, второй находится в Днепропетровской области. Информацию подтвердили в Министерстве обороны РФ.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar