В районе Клебан-Быкского водохранилища на территории ДНР российские войска полностью удерживают инициативу в боевых действиях. Глава региона Денис Пушилин подтвердил в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, что подразделения российской армии демонстрируют успешное продвижение на константиновском направлении после взятия Часова Яра.

«Мы видим продвижение и после освобождения Часового Яра. Мы также видим на Константиновском направлении улучшение позиции. Тоже там основной театр боевых действий в районе Клебан-Быкского водохранилища был организован, опять же нашими подразделениями. Тоже здесь все темпы противостояния и всю саму картину тоже создают наши бойцы», — отметил глава ДНР.