Кадыров рассказал о предотвращении прорыва ВСУ под Сумами

Подразделения полка «Ахмат-Чечня» Минобороны РФ успешно предотвратили прорыв ВСУ на Сумском направлении через российские опорные пункты. Об этом заявил глава Чечни Рамзана Кадырова в своём Telegram-канале. Он отметил, что в ходе операции были также подавлены вражеские беспилотники средствами РЭБ и антидронами, при этом ущерб боевым позициям ВС РФ нанесён не был.

«В последние дни в зоне ответственности второго батальона полка 1434 «Ахмат-Чечня» МО РФ на Сумском направлении сохранялась сложная обстановка. Под командованием Асламбека Салиева (позывной — Закат) подразделение вело активные боевые действия. Противник предпринял попытку прорыва между двумя нашими опорными пунктами. Бой сопровождался применением дронов типа «Баба-яга», — говорится в сообщении.

Также чеченский лидер отметил, что в ходе интенсивных атак российские бойцы смогли не только удержать позиции и отбить натиск противника, но и уничтожить пять ВСУшников. Позднее, в ответ на запрос чеченских бойцов, ВКС России применили ФАБ для ударов по отступающим силам противника, что полностью исключило их способность и мотивацию к дальнейшим атакам.