ВС России нанесли удары по складам и местам хранения украинских дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Вооружённые силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам украинской армии в 133 районах, уничтожив склады боеприпасов и хранилища беспилотников. Данное заявление сделали в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили склады вооружений и техники, места базирования дальних БПЛА, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников. В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены комплексно с применением различных видов вооружений.
Ранее стало известно, что с 9 по 15 августа российские системы ПВО уничтожили самолёт Су-27, принадлежащий Воздушным силам Украины. Кроме того, были перехвачены свыше 2100 беспилотников самолётного типа.