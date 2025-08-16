ВС России нанесли удары по складам и местам хранения украинских дронов

Вооружённые силы России за минувшие сутки нанесли удары по объектам украинской армии в 133 районах, уничтожив склады боеприпасов и хранилища беспилотников. Данное заявление сделали в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили склады вооружений и техники, места базирования дальних БПЛА, а также пункты временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников. В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены комплексно с применением различных видов вооружений.