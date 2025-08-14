Сразу четыре пусковые установки ЗРК Patriot стали добычей Армии России

В июле текущего года российские войска нанесли удары по комплексам ПВО западного производства, защищавшим объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, задействованные в производстве ракетного оружия. В частности, только в Днепропетровской области были ликвидированы четыре пусковые установки комплекса Patriot, сообщили в Минобороны России.

В течение всего месяца ВС РФ наносили массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива и предприятиям, занимающимся сборкой ракетного оружия.

«Одновременно были поражены развёрнутые ВСУ специально для обороны данных объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки ЗРК Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США», — говорится в сообщении военного ведомства.