Российская ПВО за неделю сбила Су-27 и более 2,1 тыс. дронов ВСУ

За неделю — в период с 9 по 15 августа — российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили самолёт Су-27, принадлежащий Воздушным силам Украины, а также свыше 2100 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом доложили в Минобороны России.