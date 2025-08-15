Встреча Путина и Трампа
15 августа, 11:10

Российская ПВО за неделю сбила Су-27 и более 2,1 тыс. дронов ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

За неделю — в период с 9 по 15 августа — российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили самолёт Су-27, принадлежащий Воздушным силам Украины, а также свыше 2100 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом доложили в Минобороны России.

«За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт Су-27 воздушных сил Украины, 27 управляемых авиационных бомб, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 2 134 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее стало известно, что ВС РФ осуществили серию ударов по объектам украинской оборонной промышленности. В качестве основных целей были выбраны конструкторские бюро, предприятия по производству ракетного топлива и сборочные цеха.

