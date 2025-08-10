Встреча Путина и Трампа
10 августа, 15:19

Две ночи подряд: Кадыров рассказал о попытках ВСУ атаковать Чечню

Кадыров: Украинские БПЛА две ночи подряд пытались атаковать Чечню

Киевские формирования в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа пытались нанести удары по территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах зафиксировано появление двух беспилотников. Оба были перехвачены и уничтожены средствами ПВО, о чём сообщил в своём Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Пострадавших нет, объекты на территории региона не повреждены.

Украинские БПЛА пытались атаковать Чечню. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Населению республики настоятельно рекомендовано проявлять бдительность и незамедлительно информировать службу 112 о любых подозрительных летательных аппаратах.

Ранее впервые с начала СВО украинские вооружённые силы атаковали город Ухту в Республике Коми, который находится в 1700 километрах от Украины. Предположительно, для нападения были задействованы польские БПЛА FlyEye, запущенные из Черниговской области.

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

