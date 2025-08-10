Две ночи подряд: Кадыров рассказал о попытках ВСУ атаковать Чечню

Киевские формирования в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа пытались нанести удары по территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах зафиксировано появление двух беспилотников. Оба были перехвачены и уничтожены средствами ПВО, о чём сообщил в своём Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Пострадавших нет, объекты на территории региона не повреждены.