ВС РФ за сутки освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области
За прошедшие сутки российские войска освободили два населённых пункта в ДНР и Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Колодези и Вороное.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Колодези Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
А освобождение населённого пункта Вороное в Днепропетровской области — это заслуга бойцов группировки войск «Восток».
А ранее Life.ru писал, что ВСУ не оставляет попыток форсировать Днепр. Украинское командование несколько раз в неделю отправляет малые группы, которые закономерно несут огромные потери и терпят неудачу.