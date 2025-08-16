Армия России освободила сразу два населённых пункта в ДНР и Днепропетровской области

За прошедшие сутки российские войска освободили два населённых пункта в ДНР и Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Колодези и Вороное.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Колодези Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

А освобождение населённого пункта Вороное в Днепропетровской области — это заслуга бойцов группировки войск «Восток».