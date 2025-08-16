Встреча Путина и Трампа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 августа, 09:23

Армия России освободила сразу два населённых пункта в ДНР и Днепропетровской области

ВС РФ за сутки освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

За прошедшие сутки российские войска освободили два населённых пункта в ДНР и Днепропетровской области. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, речь идёт о населённых пунктах Колодези и Вороное.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Колодези Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.

А освобождение населённого пункта Вороное в Днепропетровской области — это заслуга бойцов группировки войск «Восток».

Армия России сжимает кольцо вокруг крупнейших городов Донбасса
А ранее Life.ru писал, что ВСУ не оставляет попыток форсировать Днепр. Украинское командование несколько раз в неделю отправляет малые группы, которые закономерно несут огромные потери и терпят неудачу.

