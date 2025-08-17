Ситуацию с Украиной разрешит только полное урегулирование конфликта, заявил Пушилин
Денис Пушилин. Обложка © Telegram / Пушилин Д.В.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что временное прекращение огня не способно разрешить конфликт на Украине. Такое мнение он выразил в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликовав в своём Telegram-канале.
«Насколько мне удалось понять, нашему президенту удалось донести до американской стороны, почему важно всеобъемлющее и учитывающее первоисточники конфликта урегулирование, а не просто прекращение огня», — подчеркнул Пушилин.
По его словам, опыт Минских соглашений показал неэффективность временных перемирий, которые не устраняют коренные причины противостояния. Глава ДНР выразил скептицизм относительно перспектив урегулирования через частичные договорённости, отметив, что подобные попытки в прошлом не приносили результата.
При этом Пушилин заявил, что с оптимизмом смотрит на возможность достижения мирного соглашения. Свою надежду он связал с настроением российского президента Владимира Путина, который успешно смог провести переговоры с лидером США Дональдом Трампом.
В ходе недавнего телефонного разговора с экс-комиком Владимиром Зеленским Трамп проинформировал его о требовании Путина, касающемся полного вывода украинских войск из Донбасса. В ответ на это Зеленский пригрозил началом Третьей мировой войны в случае, если территории Донецкой и Луганской Народных Республик не будут возвращены Украине.