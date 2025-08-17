Ситуацию с Украиной разрешит только полное урегулирование конфликта, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что временное прекращение огня не способно разрешить конфликт на Украине. Такое мнение он выразил в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликовав в своём Telegram-канале.

«Насколько мне удалось понять, нашему президенту удалось донести до американской стороны, почему важно всеобъемлющее и учитывающее первоисточники конфликта урегулирование, а не просто прекращение огня», — подчеркнул Пушилин.

По его словам, опыт Минских соглашений показал неэффективность временных перемирий, которые не устраняют коренные причины противостояния. Глава ДНР выразил скептицизм относительно перспектив урегулирования через частичные договорённости, отметив, что подобные попытки в прошлом не приносили результата.