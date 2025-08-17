Встреча Путина и Трампа
17 августа, 11:43

Вучич заявил о важности саммита Путина и Трампа для всего человечества

Вучич назвал саммит на Аляске ключевым событием для будущего Сербии и мира

Александр Вучич. Обложка © Life.ru

Президент Сербии Александр Вучич назвал встречу лидера России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске важнейшим событием для международной стабильности. В воскресном обращении к нации он подчеркнул особое значение саммита для балканского государства.

«Сербия считает, что эти разговоры имеют решающее значение для будущего человечества, конечно, будущего Европы и исключительное значение для будущего Сербии», — заявил Вучич, комментируя переговоры Путина и Трампа.

Он выразил уверенность, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном снимет часть внешнего давления на Белград. По его мнению, мирный процесс откроет новые возможности для экономического сотрудничества не только с Россией и США, но и с другими странами.

Вучич отметил, что стабилизация международной обстановки позволит Сербии сосредоточиться на решении внутренних задач. Он напомнил, что страна продолжает сталкиваться с внешнеполитическими вызовами, которые требуют взвешенного подхода в условиях сложной геополитической конъюнктуры.

Ранее сообщалось о возможном проведении следующего этапа переговоров между Соединёнными Штатами и Россией в Стамбуле. На данный момент точная дата и место дальнейших консультаций остаются неизвестными. Также недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением организовать саммит по Украине на территории его страны.

Алиса Хуссаин
