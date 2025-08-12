Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 15:02

Эрдоган предложил Турцию как площадку для саммита по Украине

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил провести саммит по Украине на территории Турции. Об этом сообщила администрация лидера республики.

«Эрдоган выразил признательность за прогресс, достигнутый на прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, и выразил надежду на достижение значимых результатов по прекращению огня на пути к прочному миру в ходе следующих раундов», — говорится в сообщении.

Также турецкий президент подтвердил готовность страны принять саммит на высшем уровне и выразил убеждённость, что формирование рабочих групп по военным, гуманитарным и политическим вопросам создаст условия для проведения такой встречи.

«Проявление близорукости»: В Турции предрекли критику Киева Западом за срыв переговоров 2022 года
«Проявление близорукости»: В Турции предрекли критику Киева Западом за срыв переговоров 2022 года

Напомним, что на прошлых переговорах в Стамбуле, которые состоялись 23 июля, российская сторона предложила создать три рабочие группы для онлайн-работы. Однако, как отмечал помощник президента РФ Владимир Мединский, позиции сторон остаются далёкими, а финальное решение должно быть принято на встрече лидеров.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Турция
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar