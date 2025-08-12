Эрдоган предложил Турцию как площадку для саммита по Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским предложил провести саммит по Украине на территории Турции. Об этом сообщила администрация лидера республики.

«Эрдоган выразил признательность за прогресс, достигнутый на прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, и выразил надежду на достижение значимых результатов по прекращению огня на пути к прочному миру в ходе следующих раундов», — говорится в сообщении.

Также турецкий президент подтвердил готовность страны принять саммит на высшем уровне и выразил убеждённость, что формирование рабочих групп по военным, гуманитарным и политическим вопросам создаст условия для проведения такой встречи.