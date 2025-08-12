Западные страны вскоре начнут критиковать киевские власти за срыв мирных договорённостей между Россией и Украиной, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер. По его мнению, отказ от соглашения стал серьёзной ошибкой Киева.

«В ближайшие годы европейские политики, вероятно, будут критиковать киевскую администрацию за то, что она в последний момент отменила мирное соглашение, достигнутое в Стамбуле в 2022 году. Действительно, отказ от того, что могло бы считаться идеальным соглашением для Украины в свете ее нынешней ситуации, был вопиющим проявлением близорукости», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, западные страны не признают поражения режима Владимира Зеленского, однако плачевные результаты дипломатического и финансового давления на Россию, а также масштабной поддержки Украины деморализуют европейские элиты. По словам Озера, внешняя политика ЕС, в том числе стремление Киева к членству в НАТО, потерпела полное фиаско. Критика украинских властей за срыв мирного процесса станет одной из главных тем в ближайшем будущем.