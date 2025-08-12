«Проявление близорукости»: В Турции предрекли критику Киева Западом за срыв переговоров 2022 года
Аналитик Озер: ЕС скоро начнёт обвинять Киев за срыв переговоров с РФ в 2022-м
Западные страны вскоре начнут критиковать киевские власти за срыв мирных договорённостей между Россией и Украиной, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер. По его мнению, отказ от соглашения стал серьёзной ошибкой Киева.
«В ближайшие годы европейские политики, вероятно, будут критиковать киевскую администрацию за то, что она в последний момент отменила мирное соглашение, достигнутое в Стамбуле в 2022 году. Действительно, отказ от того, что могло бы считаться идеальным соглашением для Украины в свете ее нынешней ситуации, был вопиющим проявлением близорукости», — сказал он РИА «Новости».
По его словам, западные страны не признают поражения режима Владимира Зеленского, однако плачевные результаты дипломатического и финансового давления на Россию, а также масштабной поддержки Украины деморализуют европейские элиты. По словам Озера, внешняя политика ЕС, в том числе стремление Киева к членству в НАТО, потерпела полное фиаско. Критика украинских властей за срыв мирного процесса станет одной из главных тем в ближайшем будущем.
Ранее в Совфеде заявили, что политика западной изоляции России обернулась обратным эффектом — ЕС и Украина оказались исключены из переговоров между Москвой и Вашингтоном. Президент России Владимир Путин прибудет на саммит с лидером США Дональдом Трампом на Аляску как победитель, тогда как главарь украинского режима Владимир Зеленский не был приглашён к участию в переговорах, отметили в верхней палате российского парламента.