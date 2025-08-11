Встреча Путина и Трампа
11 августа, 12:50

По собственной глупости: ЕС и Киев оказались отрезаны от переговоров на Аляске

Пушков: Политика Запада обернулась изоляцией ЕС и Киева от переговоров на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Политика изоляции России со стороны Запада привела к обратному эффекту – теперь от переговоров между Москвой и Вашингтоном оказались отрезаны ЕС и Украина. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совета Федерации, сенатор Алексей Пушков.

«Наш вывод: западная политика «изоляции» России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров», – заявил Пушков в своём телеграм-канале.

Так сенатор прокомментировал материал, который выпустила одна из ведущих газет Турции Milliyet. По его словам, такая оценка характерна для многих мировых СМИ. В статье говорится, что президент России Владимир Путин прибудет на саммит с американским лидером Дональдом Трампом на Аляску как победитель. При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский не приглашён на переговоры.

Напомним, что 15 августа на Аляске намечена встреча между Путиным и Трампом. Главным вопросом повестки дня заявлено обсуждение ситуации на Украине и поиск методов её урегулирования. Отсутствие официальных представителей украинского правительства на этих переговорах было негативно воспринято в Киеве. По этой причине Евросоюз и Зеленский активно обсуждают стратегию накануне встречи Путина и Трампа, чтобы избежать потери территорий на востоке Незалежной.

Юлия Сафиулина
