Политика изоляции России со стороны Запада привела к обратному эффекту – теперь от переговоров между Москвой и Вашингтоном оказались отрезаны ЕС и Украина. Такое мнение высказал член конституционного комитета Совета Федерации, сенатор Алексей Пушков.

«Наш вывод: западная политика «изоляции» России вылилась в изоляцию Европы и Украины от российско-американских переговоров», – заявил Пушков в своём телеграм-канале.

Так сенатор прокомментировал материал, который выпустила одна из ведущих газет Турции Milliyet. По его словам, такая оценка характерна для многих мировых СМИ. В статье говорится, что президент России Владимир Путин прибудет на саммит с американским лидером Дональдом Трампом на Аляску как победитель. При этом главарь киевского режима Владимир Зеленский не приглашён на переговоры.