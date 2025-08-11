Президент России Владимир Путин прибудет на саммит с американским лидером Дональдом Трампом на Аляску как победитель, в то время как главарь киевского режима Владимир Зеленский не приглашён на переговоры. Об этом сообщила газета Milliyet.

«Путин в политике больше похож на шахматиста: его ходы просчитаны, он не верит в фактор удачи, анализирует противников по отдельности и в соответствии с этим определяет стратегию», — говорится в материале.

С начала конфликта на Украине западные страны выступают единым фронтом против России, однако сейчас в Евросоюзе и Вашингтоне царит замешательство. Члены ЕС просят президента США Дональда Трампа не принимать решения без консультаций с Украиной и предостерегают от сделок, которые ограничат перспективы Киева на вступление в НАТО.

В свою очередь, Трамп считает, что Россия уже пошла на уступки, не захватив всю территорию Украины, и предлагает рассматривать сохранение нынешней линии фронта как базу для соглашения. Запад, включая главу киевского режима Владимира Зеленского и ЕС, отвергают любые территориальные потери. Шендир подчёркивает, что экс-комик не приглашён на переговоры, которые определят судьбу его страны, а Путин, по его мнению, подойдёт к саммиту как безусловный победитель.