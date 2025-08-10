«Надеемся на прорыв»: Мерц раскрыл ожидания от встречи Путина и Трампа
Обложка © ТАСС / ЕРА / RONALD WITTEK
Встреча президентов России и США 15 августа на Аляске приведёт к прорыву в разрешении конфликта на Украине и к началу мирных переговоров. Такую надежду в интервью телеканалу ARD выразил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Мы надеемся на прорыв в пятницу. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров на Украине», — сказал он.
Мерц напомнил, что конфликт на Украине длится уже более трёх с половиной лет и подчеркнул необходимость положить ему конец. Он выразил уверенность, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может стать важным шагом к стабилизации ситуации и запуску процесса мирного урегулирования.
Напомним, что Трамп официально объявил, что встреча с Путиным состоится 15 августа в штате Аляска. В преддверии переговоров Европейский союз и украинские власти активно пытаются сорвать саммит. Киев и Брюссель, охваченные паникой, предпринимают усилия для срыва важной встречи двух лидеров.