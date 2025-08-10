«Надеемся на прорыв»: Мерц раскрыл ожидания от встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США 15 августа на Аляске приведёт к прорыву в разрешении конфликта на Украине и к началу мирных переговоров. Такую надежду в интервью телеканалу ARD выразил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Мы надеемся на прорыв в пятницу. Прежде всего, чтобы наконец-то было прекращение огня. И на возможность мирных переговоров на Украине», — сказал он.